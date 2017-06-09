Азербайджан объявил персоной нон грата писателя Лимонова

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Баку, 9 июня. Министерство иностранных дел Азербайджана включило российского писателя и политика Эдуарда Лимонова в список нежелательных лиц за посещение Нагорного Карабаха, сообщил спикер ведомства Хикмет Гаджиев.

Российский публицист Эдуард Лимонов «нарушил суверенитет и законы республики» Азербайджан, заявил официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев. Речь идет о посещении Лимоновым Нагорного Карабаха. В связи с этим МИД Азербайджана включил публициста в список персон нон грата.