Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Азербайджан объявил персоной нон грата писателя Лимонова

Азербайджан объявил персоной нон грата писателя Лимонова

16:21  9 Июня 2017  /обновлено: 16:21  09 Июня 2017
145

Азербайджан объявил персоной нон грата писателя Лимонова

Баку, 9 июня. Министерство иностранных дел Азербайджана включило российского писателя и политика Эдуарда Лимонова в список нежелательных лиц за посещение Нагорного Карабаха, сообщил спикер ведомства Хикмет Гаджиев. 

Российский публицист Эдуард Лимонов  «нарушил суверенитет и законы республики» Азербайджан, заявил официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев. Речь идет о посещении Лимоновым Нагорного Карабаха. В связи с этим МИД Азербайджана включил публициста в список персон нон грата. 

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть