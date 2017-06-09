Китайский рабочий пропал на золотых приисках в Югре

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Няксимволь (ХМАО), 9 июня. На золотых приисках «Трехречье» в Березовском районе Югры пропал гражданин Китая, сообщил осведомленный источник.

На месторождениях рассыпного золота в горах Приполярного Урала работают сотрудники из Китая. Один из китайцев совершал переход по временном мост через реку Луцоулья, поскользнулся и упал в воду. Очевидцы происшествия попытались спасти утопающего, но его унес бурный поток. По словам источника, осведомленного о ходе операции МЧС, в акватории реки ведутся поиски пропавшего. На данный момент тело гражданина КНР не найдено, его работодатель не выходит на связь, пишет Ura.ru​