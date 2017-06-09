Аваков обсудит с радикалами «некрасивый инцидент» на концерте Билык в Одессе

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Киев, 9 июня. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков собирается встретиться с радикалами, которые подрались с представителями полиции на концерте Ирины Билык. Он пообещал обсудить с ними «некрасивый инцидент». Об этом глава МВД сообщил в интервью журналистам.

«Я, глава нацполиции и народные депутаты проведем встречу с активистами. Я думаю, что мы найдем диалог и больше не будет такого инцидента. Просто потому, что это некрасивый инцидент для большого города», — цитируют его издания.

Напомним, накануне в Одессе во время выступления украинской певицы произошла драка между радикалами и сотрудниками полиции. В результате было возбуждено два уголовных дела: о хулиганстве и агрессии по отношению к сотрудникам правопорядка.