Госдума лишила мандата единоросса Жутенкова

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Москва, 9 июня. Госдума в пятницу официально лишила мандата депутата от фракции «Единая Россия» Владимира Жутенкова. За досрочное прекращение его полномочий проголосовали все 395 депутатов, присутствовавших на заседании. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты парламента, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

О решении Жутенкова сдать мандат ранее сообщал вице-спикер палаты Сергей Неверов. По его словам, он предложил Жутенкову стать своим советником по вопросам агропромышленного комплекса.

Как отметил вице-спикер, Жутенков состоял в думском комитете по аграрным вопросам в течение года. До того как стать депутатом, он работал «в одном из крупнейших агропромышленных хозяйств в Брянской области». Жутенков был избран по одномандатному округу в Брянской области.

Сам депутат заявил, что «никуда не уходит» и останется «практически в Думе».

«Надеюсь, что мои избиратели меня простят. Это обдуманный шаг», — добавил он.

Ранее Жутенков говорил, что решение отказаться от мандата он принял давно. Он подчеркивал, что собирается вернуться к работе на своем предприятии, чтобы сохранить рабочие места и развивать сельское хозяйство Брянской области.