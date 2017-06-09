Мединский предложил взимать с иностранных фильмов «французский налог»

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Москва, 9 июня. Глава Минкульта России Владимир Мединский предложил взимать десятипроцентный налог с иностранных лет, как это делают во Франции.

В интервью российскому телеканалу министр пояснил, что подразумевается под «французским налогом».

«Это такой косвенный налог на развитие французского кино. Мне эта идея очень нравится, она совершенно не нравится нашим голливудским прокатчикам, которые не хотят с «Пиратов Карибского моря» отдавать долю», — рассказал Мединский, отметив, что их прямо «коробит» от этой мысли. Но, тем не менее, это было бы справедливо, уверен он.

Министр культуры России подчеркнул, что министерство постоянно обсуждает данную инициативу с участниками кинорынка.

В начале июня стало известно о том, что Минкульт РФ выступил с предложением ограничить число сеансов, отданных кинотеатрами под одну картину, до 35% в день.