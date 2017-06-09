Милонов: Стрелять по российским депутатам у вооруженных сил Украины кишка тонка

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Депутат Госдумы VII созыва, член фракции «Единая Россия» Виталий Милонов предложил отправить группу российских парламентариев в Донбасс для мониторинга ситуации и помощи в скорейшей реализации минских соглашений. В интервью Федеральному агентству новостей Виталий Милонов рассказал, кто может войти в парламентскую группу, а также поделился подробностями своей последней командировки в Горловку.

— Виталий Валентинович, прокомментируйте, пожалуйста, вашу инициативу — направить группу депутатов в Донбасс для мониторинга линии соприкосновения для скорейшей реализации минских соглашений. Почему именно депутатов?

— Дело в том, что это традиция. Парламентарии всегда активно участвовали и активно сопереживали. К сожалению, наши европейские коллеги плевать хотели на то, что происходит там, и они абсолютно слепы. Миссия ОБСЕ, объективно говоря, слепа и глуха, когда нужно — на оба глаза, когда нет — видит то, чего не было. Необходимо давать независимую оценку по линии межпарламентского сотрудничества, именно поэтому я и предложил эту инициативу. Нужно защищать этот приграничный с Россией регион, поскольку в нем действительно гуманитарная катастрофа. Россия участвует в разрешении гуманитарных вопросов, посылая караваны с помощью. Если бы мы смогли задокументировать факты нарушения минских соглашений со стороны Вооруженных сил Украины (что мы и так знаем и видим), для будущих «Нюрнбергских процессов», для будущего суда над военными преступниками и для того, чтобы аргументированно доводить нашу точку зрения, было бы неплохо направить туда группу. Я подчеркну, что речь не идет о каком-то политическом участии, речь идет именно о мониторинге и фиксации существующей ситуации.

— Не будет ли визит российских депутатов сопряжен с риском? Если официальный Киев узнает о поездке группы парламентариев из Москвы, со стороны ВСУ могут участиться обстрелы.

— У них кишка тонка по российским депутатам стрелять. Я там бываю регулярно и вижу, что находящиеся в Донбассе люди сильно нуждаются в гуманитарной помощи и в том, чтобы помимо ОБСЕ, которая действительно не доносит объективную ситуацию до европейского сообщества, рассказать, что происходит на территории Донбасса. Рассказы СМИ — это совсем другое дело. Если говорить об украинской прессе, то мы видим, что там нет никакой правды. Я был свидетелем попытки прорыва силовиков на линии разграничения. Никто ни то, что не осудил это, на атаку просто не обратили внимания. Украинцам сейчас открыли безвиз и, видимо, они будут «платить» за возможность свалить с территории Украины — подметать пол и мыть грязные унитазы в Европе.

— Группу, о которой вы говорите, должны представлять депутаты только от «Единой России» или от всех российских партий в Госдуме?

— Конечно, из всех. Мы очень душевно общаемся с Сергеем Шаргуновым, и с другими депутатами, которые неравнодушны к этой тематике. Я бываю в Донбассе каждый месяц, Сергей ездит в Донецк. Наталья Поклонская по своим каналам мониторит ситуацию, но на данный момент она не ездит туда, и Иосиф Кобзон. Наше участие — это неплохо. Мы можем со своей стороны помочь ликвидировать гуманитарную катастрофу. Ведь нарушаются достигнутые международные соглашения.

— Мировая общественность в очередной раз может расценить гуманитарную поездку представителей России как вмешательство, что практикуется регулярно. Может получиться так, что официальный Киев выступит с дежурным заявлением: «Россия ввела в Донбасс войска!», хотя никаких войск никто никуда и никогда не вводил.

— Подобные обвинения мы слышим регулярно. Мы же выполняем гуманитарную миссию, точно так же, как и парламентарии в разных уголках мира, в том же Южном Судане или в Кампучии. Это норма. Это не политическая акция, не вмешательство во внутриполитические дела Донецкой и Луганской народных республик, а мониторинг заключенных Украиной минских соглашений. Между прочим, там стоит подпись их президента — [Петра] Порошенко — как бы я к нему ни относился, но президента. Мы действуем в рамках наблюдения за теми соглашениями, которые признаны самой Украиной и Европейским союзом.

— Пройдет ли подобная инициатива, и если да, то как скоро наши парламентарии могут отправиться в Донбасс?

— Возможно, это будет даже не решением Госдумы. Я предполагаю, что это будет самоорганизованная группа депутатов. Я бы хотел, чтобы нашему примеру последовали наши товарищи и коллеги из других стран. Чтобы люди не испугались и убедились воочию в том масштабе варварств и зверств, которые чинят ВСУ и наемники со всех концов мира. Я недавно вернулся из Горловки, где собственными глазами видел напротив позиций Народной милиции ДНР и местных жителей, которые держат оборону, как стоят подразделения под флагами Грузии, под флагами отрядов имени Джохара Дудаева. Многие вещи для обычного европейца остаются неизвестными. Мы могли бы использовать инструменты парламентской дипломатии для того, чтобы донести до наших европейских коллег всю сложность ситуации и показать реальные факты. Люди в ДНР и ЛНР готовы показать и принять международных гостей, им нечего скрывать. Но европейские депутаты не хотят ехать, говорят, что боятся.