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Общество
Транссексуал из Пермского края объявил себя внебрачной дочерью Ельцина

Транссексуал из Пермского края объявил себя внебрачной дочерью Ельцина

15:54  9 Июня 2017
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Транссексуал из Пермского края объявил себя внебрачной дочерью Ельцина

Пермь, 9 июня. Александра Селянинова, которая в советские времена была мужчиной и даже носила милицейские погоны, объявила подписчикам в социальных сетях о своем кровном родстве с первым президентом России Борисом Ельциным.

64-летняя жительница Пермского края сообщила, что является внебрачным ребенком бывшего главы государства. По ее словам, эту семейную тайну ей в 2013 году раскрыла мать за несколько дней до своей смерти. Эту историю сегодня публикует «Ридус».

Селянинова говорит, что не собирается претендовать на наследство Ельцина, но признает его отцом и готова пройти генетическую экспертизу.

Она рассказывает, что, по словам матери, та познакомилась с Ельциным, тогда еще студентом, на танцах в клубе. Сама же мама была уже замужней дамой, но это, по ее признанию, не помогло ей устоять перед молодым человеком.

#ельцин #селянинова
Кира Мирова
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