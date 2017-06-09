Основатель Alibaba Group Джек Ма за ночь заработал $2,8 млрд

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Пекин, 9 июня. Основатель китайской Alibaba Group Джек Ма за одну ночь увеличил свое состояние на 2,8 млрд долларов. Доходы бизнесмена выросли на фоне позитивного прогноза по продажам.

Как уточняет агентство Bloomberg, речь идет о прибыли за финансовый год, заканчивающийся в марте. Акции Alibaba, долей в которой владеет Ма, выросли на 13%. Теперь состояние 52-летнего Ма оценивают в 41,8 млрд долларов. Он стал самым богатым человеком в Азии, а по индексу миллиардеров Bloomberg, Джек Ма занимает 14-е место в мире.

Ранее на одной из встреч с инвесторами Ма заявил, что к 2036 году Alibaba планирует войти в пятерку крупнейших компаний в мире.

«Интернет вещей будет большим, потому что в прошлом машины питались электричеством. В ближайшие 20 лет машины будут питаться данными», — сказал он. В будущем, по его мнению, ни одна компания, ни одна страна и ни один бизнес не смогут выжить без данных.

