Донбасс: ВСУ выпустили по ЛНР более 1,5 тыс. боеприпасов за неделю

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Луганск, 9 июня. Украинские военные выпустили более 1,5 тыс. боеприпасов по территории Луганской народной республики (ЛНР) за минувшую неделю. По словам официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко, за это время ВСУ 82 раза нарушили режим прекращения огня.

Согласно приведенным данным, противник открывал огонь из 122 и 152-мм артиллерии, минометов калибром 82 и 120 мм, вооружения БМП, зенитных установок, гранатометов различных типов, ПТУР и стрелкового оружия.

«Всего по территории республики было выпущено 1506 снарядов, мин и гранат», — сообщил Марочко, передает Луганский информационный центр.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшую неделю в результате артиллерийских ударов ВСУ по прифронтовым районам ДНР погибли четыре человека.