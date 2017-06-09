ВВС Сирии уничтожили трех главарей ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор

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Дейр эз-Зор, 9 июня. ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по штабу и укреплениям «Исламского государства»* в окрестностях Дейр эз-Зора.

По данным военного источника сирийские летчики атаковали несколько укрытий и крупный штаб боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в окрестностях Дейр эз-Зора. Агентство «САНА» сообщает, что в районах Аль-Макабер, Аль-Дженена и Панорама были ликвидированы три единицы бронетехники игиловцев. В результате авиаударов уничтожены три лидера «Халифата», среди которых уроженцы Турции, Ирака и Египта.

Наземные войска Сирии продолжают держать оборону в осажденном городе. Джихадисты не оставляют попыток захватить высоты в окрестностях Панорамы и около базы 137-го артиллерийского полка.

* Организация запрещена на территории РФ.