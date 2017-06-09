Друг Кокорина выдал секрет известного футболиста

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Санкт-Петербург, 9 июня. Пользователи социальных сетей обнаружили в Instagram вероятные признаки того, что у футболиста Александра Кокорина родился ребенок.

Появление этих слухов связано с комментарием друга футболиста в соцсети под фотографией Кокорина с его возлюбленной.

«Дашунь, Саша, поздравляю!» — написал известный бизнесмен Кирилл Маслов.

Пользователи сразу же предположили, что футболист стал отцом. Ни он, ни его подруга этот факт не подтверждают, но и не опровергают. Источник «Комсомольской правды-Санкт-Петербурге» отметил, что недавно видел спутницу Кокорина, и она была беременной.

В апреле лишение Кокорина на четыре месяца водительских прав было признано законным решением Тверского суда Москвы.