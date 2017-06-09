Болгарский военный вертолет разбился на учениях в Черном море

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Варна (Болгария), 9 июня. В Черное море у берегов Болгарии во время учений рухнул военный вертолет. По информации пресс-службы Минобороны Болгарии, три члена экипажа пострадали.

Как говорится в сообщении, примерно в 12.30 вертолет «Пантер» упал в ходе выполнения задачи во время тактического учения «Черное море — 2017». Состояние одного из троих пострадавших оценивается как тяжелое.

Отмечается, что моряки фрегата «Дырзки» оказали помощь пострадавшим.

Напомним, несколько дней назад вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае во время выполнения сельскохозяйственных работ.