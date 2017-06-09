Путин поздравил президента Пакистана со вступлением страны в ШОС

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Астана, 9 июня. Торговый оборот России и Пакистана показывает положительную динамику, однако возможности экономического сотрудничества между двумя странами несоизмеримо выше. Об этом в пятницу заявил президент России Владимир Путин во время встречи со своим пакистанским коллегой Навазом Шарифом на заседании ШОС в Астане.

«Подрос товарооборот, но наши возможности гораздо больше», — отметил он.

Российский лидер поздравил президента Пакистана со вступлением страны в состав ШОС и выразил надежду на усиление сотрудничества стран во всех направлениях. Шариф со своей стороны поблагодарил Путина за поддержку, которую оказала Россия при вступлении Пакистана в ШОС.