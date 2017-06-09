Ученые обнаружили в космосе гигантского «брата» Сатурна

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Нью-Йорк, 9 июня. Ученые обнаружили в созвездии Ориона звезду PDS 110, она привлекает внимание астрономов уже несколько лет. Необычное светило постоянно меняет свою яркость из-за большой планеты, вращающейся вокруг него.

В частности, речь идет об экзопланете, размер которой превосходит размер Юпитера, самой большой планеты Солнечной системы. Этот гигант больше Юпитера в пятьдесят раз, уверяют ученые. Кроме того, у экзопланеты имеются кольца как у Сатурна.

Астрономы убеждены, что столь огромная планета, да еще и с кольцами, способна перекрыть 30% света светила.

На сегодняшний день известно только о двух случаях падения яркости PDS 110. Впервые это произошло в 2008 году, еще раз — в 2011 году. Если в конце этого года светило снова начнет тускнеть, ученые подтвердят свою теорию о «старшем брате Сатурна».