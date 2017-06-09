ДНР: шесть дезертиров ВСУ погибли в столкновениях с боевиками нацбатов

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Донецк, 9 июня. Шесть украинских военнослужащих погибли в результате боестолкновений между добровольческими батальонами и отрядами дезертиров ВСУ. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Разведкой ДНР зафиксированы случаи боестолкновений между украинскими добровольческими батальонами и отрядами дезертиров ВСУ в районе Мариуполя, Авдеевки и поселка Пески.

«По имеющимся данным, в результате боестолкновений за эту неделю шесть военнослужащих ВСУ погибли, а двое бойцов нацгвардии Украины получили ранения», — сказал он.

Басурин также добавил, что за минувшую неделю количество дезертиров в подразделениях ВСУ достигло критической отметки. По данным разведки ДНР, на южном участке фронта, а также в районе Докучаевска украинские силовики дезертируют целыми подразделениями.