Пьяная многодетная мать убила во сне младенца в Пензенской области

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Пенза, 9 июня. Следователи Пензенской области возбудили дело о причинении смерти по неосторожности младенцу. 26-летняя мать уснула вместе с малышом, а когда проснулась, он уже был мертв.

Как стало известно корреспонденту Федерального агентства новостей, трагедия произошла в селе Вадинск. Женщина находилась в гостях с 3-месячным сыном. После застолья пьяная мать положила ребенка рядом с собой на диван и сразу же уснула.

«В результате проявленной небрежности женщина во время сна сдавила грудь младенца, из-за чего он не мог дышать. Предварительная причина гибели малыша – механическая асфиксия. Также известно, что помимо погибшего ребенка, в семье воспитываются еще трое малолетних детей», — сообщили в СУ СК по Пензенской области.