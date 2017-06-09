Сирия: более 500 боевиков уничтожено во время операций САА в провинциях Алеппо и Ракка

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Дамаск, 9 июня. Правительственным войскам и их союзникам удалось установить контроль над 37 населенными пунктами в Алеппо и Ракке.

Сирийский информационный портал «САНА» сообщает со ссылкой на военное ведомство САР, что за время ведения антитеррористических операций в провинциях Ракка и Алеппо за последние дни войска ликвидировали более 500 боевиков различных исламистских группировок.

В ходе столкновений уничтожено 6 танков и БМП, сбито 3 беспилотника. Подчеркивается, что от террористов зачищено 37 населенных пунктов. В данный момент военные инженеры приступили к обезвреживанию освобожденных поселений от мин боевиков.