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Новости Сирии
Сирия: более 500 боевиков уничтожено во время операций САА в провинциях Алеппо и Ракка

Сирия: более 500 боевиков уничтожено во время операций САА в провинциях Алеппо и Ракка

15:44  9 Июня 2017
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Сирия: более 500 боевиков уничтожено во время операций САА в провинциях Алеппо и Ракка

Дамаск, 9 июня. Правительственным войскам и их союзникам удалось установить контроль над 37 населенными пунктами в Алеппо и Ракке.

Сирийский информационный портал «САНА» сообщает со ссылкой на военное ведомство САР, что за время ведения антитеррористических операций в провинциях Ракка и Алеппо за последние дни войска ликвидировали более 500 боевиков различных исламистских группировок.

Сирия: более 500 боевиков уничтожено во время операций САА в провинциях Алеппо и Ракка

В ходе столкновений уничтожено 6 танков и БМП, сбито 3 беспилотника. Подчеркивается, что от террористов зачищено 37 населенных пунктов. В данный момент военные инженеры приступили к обезвреживанию освобожденных поселений от мин боевиков.

#сирия #алеппо #саа #ракка
Алексей Громов
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