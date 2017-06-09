Ученые выяснили, что лунная поверхность полностью состоит из земных пород

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Чикаго, 9 июня. Ученые из университета Чикаго обнаружили земные породы при изучении недр Луны.

Оказалось, что соотношение изотопов титана на поверхности Луны почти такое же, как на нашей планете. Отклонение составляло лишь сотые доли процента. Это позволяет сделать предположение, что Земля сформировалась также, как и ее естественный спутник.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили участки льда на южном полюсе Луны. Согласно одной из теорий, лед образовался на Луне миллионы лет назад и сохранился, практически не изменившись.