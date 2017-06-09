Бузова хочет через суд наказать производителей косметики из Таиланда

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Москва, 9 июня. Российская телеведущая Ольга Бузова намерена судиться с производителями косметики в Таиланде, которые незаконно использовали ее лицо, заявил PR-агент звезды Антон Богуславский.

Российские туристы неоднократно замечали на прилавках в Таиланде косметику для волос, лицом которой якобы является Бузова. Как оказалось, образ звезды был использован производителями незаконно.

«Сомнений нет, это Ольга Бузова. Правда, еще блондинка, — цитирует Богуславского Nation News. — Мы отправили фото нашему юридическому отделу. Они узнают, что это за компания, и в соответствии с законом, отправят претензию. Они должны будут ответить в определенный период, и дальше будет возможность подавать в суд».

Он добавил, что надеется на мирное разрешение этой ситуации.

Накануне стало известно, что эпатажный стилист Сергей Зверев хочет записать следующую песню в дуэте с Бузовой.