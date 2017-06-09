Бельгия сняла арест с активов российских компаний по делу ЮКОСа

В Избранное

Скопировать

Москва, 9 июня. Арест с имущества российских компаний в Бельгии снят по решению суда Брюсселя, сообщил руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков.

Суд Брюсселя вынес решение снять арест с имущества российских компаний, в том числе с активов информагентств РИА Новости и ИТАР-ТАСС, которое было арестовано в рамках иска бывших акционеров ЮКОСа. Летом 2014 года гаагский третейский суд удовлетворил иск экс-акционеров ЮКОС, обязав Россию выплатит 50 млрд долларов.

Российская сторона обжаловала решение, однако акционеры обратились в судебные инстанции ряда европейских стран об аресте активов. Франция и Бельгия наложила арест на имущество, которое сочли российским, однако весной 2016 года Окружной суд Гааги отменил это решение из-за отсутствия полномочий местного арбитража. В связи с этим осенью был снят арест с французских активов российских компаний.​