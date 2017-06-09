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Общество
Медведев называл новые сроки сдачи первой очереди ЦКАД

Медведев называл новые сроки сдачи первой очереди ЦКАД

15:26  9 Июня 2017
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Медведев называл новые сроки сдачи первой очереди ЦКАД

Москва, 9 июня. Срок сдачи первой очереди центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) передвинут на 2019 год. Такое заявление сделал премьер-министр России Дмитрий Медведев на прошедшем заседании, посвященном строительству этого важного транспортного объекта.

Изначально предполагалось, что первый этап завершится в следующем году. Однако из-за затянувшегося поиска инвесторов и изменившихся условий и требований, к нему приступили несколько позже намеченной даты. Поэтому, пояснил Медведев, переносятся и сроки финиша.  Но они окончательные, уточнил он.

Медведев называл новые сроки сдачи первой очереди ЦКАД

Премьер подчеркнул важность и необходимость строительства ЦКАД.

«Проект позволит значительно увеличить пропускную способность Московского транспортного узла, выведет заметную часть транзитного потока за пределы столицы, чтобы для проезда из Санкт-Петербурга в Казань или из Ярославля в Воронеж не нужно было выезжать на МКАД или ехать через поселки», — цитирует Медведева РИАМО.

Премьер-министр добавил, что пуск ЦКАД не только существенно увеличит скорость передвижения, но и поможет водителям снизить расходы на бензин.


 

#медведев
Кира Мирова
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