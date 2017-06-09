Госдума оставила Набиуллину главой Центробанка еще на пять лет

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Москва, 9 июня. Госдума РФ продлила полномочия Эльвиры Набиуллиной на посту главы Банка России на пять лет.

«За» Набиуллину было отдано 360 голосов, пять человек проголосовали «против», сообщает источник ФАН.

Сама Набиуллина сообщила, что банки ожидает переход к трехуровневой структуре.

Президент России Владимир Путин неоднократно выражал поддержку курсу, который избрал ЦБ под руководством Набиуллиной. К заслугам главы Банка России также можно отнести борьбу с инфляцией. В прошлом году рост потребительских цен замедлился до исторически низкого уровня — 5,4%.

Тем не менее, работу Набиуллиной критиковали депутаты и предприниматели за валютную политику и медленное снижение ключевой ставки.

В разное время Эльвира Набиуллина занимала пост министра экономического развития и помощника главы государства. Она впервые возглавила Банк России 24 июня 2013 года, сменив на посту Сергея Игнатьева, который руководил ЦБ более 11 лет. Новый срок полномочий Набиуллиной будет отсчитываться с 24 июня 2017 года.