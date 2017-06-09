Стоун рассказал об отношении Путина к богатству и женщинам

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Нью-Йорк, 9 июня. Режиссер Оливер Стоун, снявший фильм о Владимире Путине, рассказал, как российский лидер относится к женщинам и предметом роскоши.

По его словам, глава РФ не окружает себя показным богатством. У президента «хорошая дача», как заметил американец, но никаких «яхт и гигантских особняков» он видел. Кроме того, Стоун добавил, что «Путину нравятся женщины, и он просиял, когда рядом была моя жена».

В заключении режиссер добавил, что не занимался вместе с Путиным спортом. «Он в отличной форме. Думаю, я был бы пристыжен», — признался Стоун в интервью изданию New York Post.