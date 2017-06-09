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Новости Сирии
Дейр эз-Зор: в результате авиаудара коалиции США погибли 14 мирных жителей

Дейр эз-Зор: в результате авиаудара коалиции США погибли 14 мирных жителей

15:26  9 Июня 2017
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Дейр эз-Зор: в результате авиаудара коалиции США погибли 14 мирных жителей

Дейр эз-Зор, 9 июня. Международная коалиция во главе с США в очередной раз атаковала мирных жителей Дейр эз-Зора.

Местные источники сообщают, что авиаудар ВВС коалиции пришелся по автобусу, который двигался в направлении Дейр эз-Зора, 14 мирных жителей погибли на месте, многие получили ранения.

Дейр эз-Зор: в результате авиаудара коалиции США погибли 14 мирных жителей

Источник добавил, что американские истребители атаковали группу гражданских лиц на местном кладбище, которые собрались для того, чтобы похоронить своих родственников.

Ранее агентство URA.ru написало, что авиация коалиции нанесла мощный удар по проправительственным силам в Сирии.

#сирия #дейр эз-зор #авиаудар #ввс сша
Алексей Громов
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