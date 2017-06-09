Голодранцы, гоп до кучи! Чем обернется украинский безвиз для старушки-Европы

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Погранзаставы Польши всерьез готовятся к нашествию граждан Украины, которые, уже начиная с 11 июня 2017 года, хлынут в Европу, чтобы попытаться воспользоваться благами свалившегося на них безвиза. Чем на самом деле обернется этот «подарок» для украинцев, и почему высока вероятность, что подаренную цацку очень скоро отнимут, Федеральному агентству новостей рассказал известный украинский политик, бывший депутат Верховной Рады от Партии регионов Владимир Олейник.

«Есть такое выражение — Украина для Запада — это чемодан без ручки, — отметил украинский политик в первой части беседы с корреспондентом ФАН. — Но я бы в этом выражении сделал небольшую поправку: Украина для Запада — это ручка без чемодана. Стырили уже давно чемоданчик-то».

Вторая часть беседы с известным украинским политиком была посвящена тому, как эта самая «ручка без чемодана» попытается использовать безвизовый режим с ЕС совсем не так, как предполагали наивные европейцы. Напомним, этот «презент» от Евросоюза президент Украины Петр Порошенко встретил с восторгом, назвав безвизовый режим с ЕС «окончательным разводом с Российской империей».

«Европейцы приняли обязательство предоставить украинцам безвизовый режим, но реально — все это просто издевательство, — отметил Владимир Олейник. — Напомню выражение Порошенко, что, мол, после принятия решения о безвизе Украина завершила бракоразводный процесс с Россией. Но не во власти Порошенко решать судьбу отношений Украины с Россией. И совершенно не значит, что будет так, как он хочет».

По словам Олейника, пока киевские власти не начали шантажировать своих же граждан идеями о введении виз с Россией, говорить о каком-либо реальном «разводе» было просто смешно.

«У нас сейчас либеральный безвизовый режим между Украиной и Россией — на равных условиях, — отметил политик. — У нас равный «брак». Статус пребывания украинцев на территории России, как и россиян на территории Украины, — одинаковый. Нет унижений, нет каких-то ограничений. А вот с Европой Украина пописала неравный «брачный договор». Если вы прочитаете текст решения Европарламента по этому поводу, то узнаете, что там написано не только то, как украинский народ заслужил безвизовый режим. Там написано еще следующее: «Предупреждаем сразу. Первое — если вы будете нарушать миграционное законодательство, то есть если будете приезжать к нам работать (мы же вас пускаем только как туристов, а рабочую визу надо получать отдельно) — мы можем приостановить безвиз. Второе, если у нас из-за вас появятся признаки нарушения безопасности для европейского сообщества, то мы тоже приостановим безвизовый режим»».

По словам Владимира Олейника, все это вполне реально, поскольку украинцы собираются рвануть в Европу отнюдь не за тем, чтобы любоваться архитектурными памятниками и расхаживать по многочисленным музеям.

«Ни о каком равноправном договоре Украины с Евросоюзом говорить не приходится, и отмена безвиза вполне вероятна, — считает политик. — В Европе ожидают не просто увеличение числа приезжих с Украины — европейцы со страхом ждут, что в ближайшее время к ним буквально хлынет поток украинцев. Поэтому в ЕС не случайно разрабатывали процедуру приостановления безвизового режима именно с учетом украинского вопроса. Там, в Европе, все с тревогой ждут 11-го числа. Потому что, если народ рванет, никому мало не покажется. А народ рванет — я со многими разговаривал — люди говорят: «Владимир Николаевич, какой туризм?! — собрал последние деньги и на сезонные работы хотя бы в Польшу». А почему надо быстро — чтобы там еще хотя бы были свободные рабочие места — собирать урожай, строить. То есть люди собираются использовать летний сезон, чтобы заработать в Европе какую-нибудь копейку. Поэтому Евросоюз как бы пытается сотрудничать с Украиной, но там уже понимают, что у них возникла серьезнейшая проблема.

По словам Владимира Олейника, нынешняя Украина находится в стадии полураспада, люди готовы бежать куда угодно, а безвизовый режим с Европой только подстегнет эту тенденцию.

«Сегодня на Украине все реально признают отсутствие верховенства права, Гуляйполе, махновщина, банды принимают решения, а власть демонстрирует полное бессилие. Напомню историю с блокадой Донбасса — сначала Порошенко против, потом вдруг стал за. А почему все это происходит? Да потому, что он не управляет страной. Он превратился из ведущего в ведомого, его ведут все кому не лень. Европа его ведет, Америка его ведет в своих интересах, и националисты его ведут. Каждый его ведет, куда хочет. Вот такая ситуация. Печальная. Но она поменяется и достаточно скоро», — отметил Владимир Олейник, выразив надежду на скорую смену власти на Украине.