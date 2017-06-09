Пять способов обмануть толпу: как оппозиция «нагревает» население перед митингом
В сети набирает популярность ролик, рассказывающий, как безопасно сходить на митинг и уцелеть. Он так и называется — «5 способов выжить на митинге». Видео из серии «полезные советы» не такое простое, как кажется на первый взгляд, и несет в себе больше вреда, чем пользы. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.
Ролик учит жизни и в целом дает полезную информацию: митинг нужно согласовать с властями, одеваться лучше практично и тепло, следует избегать экстремальных символов и различных провокаций. На видео даже показано, что будет, если эти советы игнорировать. И все же информация представляется экспертам неполной и вывернутой наизнанку.
Многие уверены: ролик создан в рядах «либеральной тусовки», которые вроде бы и заботятся о своих сторонниках (еще пригодятся в будущем), но, с другой стороны, не оставляют им выбора. Интонация повествования недвусмысленно намекает: на митинг не пойти нельзя, там практически невозможно избежать опасности. Ролик добавил пользователь под ником «5 способов выжить». Других видео на канале нет.
«Не будем забывать того, что либеральная общественность в России на все смотрит двояко. Называя ролик «5 способов выжить на митинге», они не указывают самый главный способ — не ходить на митинг. Таким образом, они обманывают свою аудиторию и понимают это. При этом авторы видео не рассказывают реально важных и нужных вещей — например, что перед посещением митинга нужно знать курс оказания первой медицинской помощи. И связано это не с возможностью применения силы органами правопорядка, а с паникой в большом скоплении людей, которую могут спровоцировать сами участники. Например, просмотр финала Лиги чемпионов в Турине — яркий тому пример. Молодежь взрывала петарды, а полицейские никакой помощи в организации паники не оказывали», — комментирует в беседе с ФАН независимый политический аналитик Руслан Осташко.
То есть тут, по его словам, уже идет передергивание фактов. Авторы видео показывают ситуацию так, как им выгодно: на митинг люди все равно придут (хотя это не совсем так, их туда будут частично завозить) и что против них однозначно будут применяться методы силового воздействия со стороны полиции.
«Способы выживания на митинге ничем не отличаются от способов выживания на любом массовом мероприятии — при посещении концерта или футбольного матча. Отделяя митинг от таких мероприятий, авторы видео опять-таки перегибают палку, потому что отводят от цели обсуждения. Их истинная цель — не научить людей выжить в случае возникновения нестандартных ситуаций, а зафиксировать в их сознание мысль, что митинг — обыденная, стандартная вещь, куда люди априори ходят и где полиция любит применять к этим людям силу. Это, понятное дело, действительности не соответствует», — продолжает эксперт ФАН.
Это известный либеральный прием, и для того, чтобы ему противодействовать, нужно рассказывать реальные истории о том, как люди получали травмы и гибли на массовых мероприятиях.
«Самые яркие случаи за последнее время — давка в Турине и теракт в Манчестере. Никакого отношения к митингам эти события не имеют. Люди на митингах не подвергаются насилию со стороны органов правопорядка, если только не являются провокаторами и не нарушают законодательство. В остальных случаях никаких вопросов не будет», — считает Осташко.
Между тем оппозиция не спит. Уже 12 июня в День России она проведет новую акцию против коррупции. «Мы не получили ответов, поэтому надо продолжать», — считает Навальный и его сторонники.
«Задача оппозиции — зафиксировать в западных СМИ, что марши оппозиции и недовольных властью людей прошли в 200 городах России. На самом деле, их намного меньше. За несколько дней до митинга есть города, которые в списках организаторов уже числятся, а по факту заявки на митинг в них не согласованы. Почему? Потому что инициаторы являются несовершеннолетними или живут в других регионах, за несколько тысяч километров. Организаторы будут стараться спровоцировать определенные беспорядки и нарушения законодательства», — говорит политолог.
В некоторых регионах федеральные СМИ не будут иметь возможности осветить эти митинги и реально понять, сколько пришло людей, поэтому акцент будут делать на каких-то крупных городах.
«Сейчас открывается большое количество штабов Навального по всей России и активистов, которые присутствуют на открытии этих штабов, свозят со всей страны. То есть существует огромная проблема мобилизовать народ даже на открытие штаба. Что уж говорить про митинг. Сейчас все гадают, сколько людей выйдут в понедельник на улицы в Москве и будет ли их больше, чем на митинге по реновации. С учетом того, что Навальный неделю успешно отдыхал и загорал в Испании и прилетел только вчера, то его отсутствие во время подготовки к важному шествию может сильно сказаться на мобилизации населения. Говорит он одно, но делает другое, что сильно демотивирует его сторонников», — добавляет Осташко.