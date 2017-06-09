Пять способов обмануть толпу: как оппозиция «нагревает» население перед митингом

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В сети набирает популярность ролик, рассказывающий, как безопасно сходить на митинг и уцелеть. Он так и называется — «5 способов выжить на митинге». Видео из серии «полезные советы» не такое простое, как кажется на первый взгляд, и несет в себе больше вреда, чем пользы. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Ролик учит жизни и в целом дает полезную информацию: митинг нужно согласовать с властями, одеваться лучше практично и тепло, следует избегать экстремальных символов и различных провокаций. На видео даже показано, что будет, если эти советы игнорировать. И все же информация представляется экспертам неполной и вывернутой наизнанку.

Многие уверены: ролик создан в рядах «либеральной тусовки», которые вроде бы и заботятся о своих сторонниках (еще пригодятся в будущем), но, с другой стороны, не оставляют им выбора. Интонация повествования недвусмысленно намекает: на митинг не пойти нельзя, там практически невозможно избежать опасности. Ролик добавил пользователь под ником «5 способов выжить». Других видео на канале нет.

«Не будем забывать того, что либеральная общественность в России на все смотрит двояко. Называя ролик «5 способов выжить на митинге», они не указывают самый главный способ — не ходить на митинг. Таким образом, они обманывают свою аудиторию и понимают это. При этом авторы видео не рассказывают реально важных и нужных вещей — например, что перед посещением митинга нужно знать курс оказания первой медицинской помощи. И связано это не с возможностью применения силы органами правопорядка, а с паникой в большом скоплении людей, которую могут спровоцировать сами участники. Например, просмотр финала Лиги чемпионов в Турине — яркий тому пример. Молодежь взрывала петарды, а полицейские никакой помощи в организации паники не оказывали», — комментирует в беседе с ФАН независимый политический аналитик Руслан Осташко.

То есть тут, по его словам, уже идет передергивание фактов. Авторы видео показывают ситуацию так, как им выгодно: на митинг люди все равно придут (хотя это не совсем так, их туда будут частично завозить) и что против них однозначно будут применяться методы силового воздействия со стороны полиции.

«Способы выживания на митинге ничем не отличаются от способов выживания на любом массовом мероприятии — при посещении концерта или футбольного матча. Отделяя митинг от таких мероприятий, авторы видео опять-таки перегибают палку, потому что отводят от цели обсуждения. Их истинная цель — не научить людей выжить в случае возникновения нестандартных ситуаций, а зафиксировать в их сознание мысль, что митинг — обыденная, стандартная вещь, куда люди априори ходят и где полиция любит применять к этим людям силу. Это, понятное дело, действительности не соответствует», — продолжает эксперт ФАН.

Это известный либеральный прием, и для того, чтобы ему противодействовать, нужно рассказывать реальные истории о том, как люди получали травмы и гибли на массовых мероприятиях.

«Самые яркие случаи за последнее время — давка в Турине и теракт в Манчестере. Никакого отношения к митингам эти события не имеют. Люди на митингах не подвергаются насилию со стороны органов правопорядка, если только не являются провокаторами и не нарушают законодательство. В остальных случаях никаких вопросов не будет», — считает Осташко.

Между тем оппозиция не спит. Уже 12 июня в День России она проведет новую акцию против коррупции. «Мы не получили ответов, поэтому надо продолжать», — считает Навальный и его сторонники.

«Задача оппозиции — зафиксировать в западных СМИ, что марши оппозиции и недовольных властью людей прошли в 200 городах России. На самом деле, их намного меньше. За несколько дней до митинга есть города, которые в списках организаторов уже числятся, а по факту заявки на митинг в них не согласованы. Почему? Потому что инициаторы являются несовершеннолетними или живут в других регионах, за несколько тысяч километров. Организаторы будут стараться спровоцировать определенные беспорядки и нарушения законодательства», — говорит политолог.

В некоторых регионах федеральные СМИ не будут иметь возможности осветить эти митинги и реально понять, сколько пришло людей, поэтому акцент будут делать на каких-то крупных городах.