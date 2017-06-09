Елизавета II разрешила Мэй сформировать правительство

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Лондон, 9 июня. Елизавета II разрешила формировать новое правительство Великобритании. О получении разрешения королевы заявила премьер-министр Тереза Мэй.

«Я только что была у королевы, я сформирую правительство», — сказала Мэй, выступая у резиденции на Даунинг-Стрит.

При этом она особо подчеркнула, что этот кабинет министров будет «вести страну вперед через критически важный этап переговоров по Brexit, которые начнутся всего через 10 дней.

Таким образом, Мэй, несмотря на потерю нескольких мест Консервативной партии на внеочередных выборах в парламент и критику со стороны однопартийцев, сохранит пост и сформирует свой кабинет министров. Не исключено, что его состав останется прежним.

