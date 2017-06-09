Володин рассказал о крупной сумме, которую США задолжали России

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Москва, 9 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает возможным спросить у комитета по бюджету конгресса США о состоянии экономики страны, которая «задолжала действительно большую сумму».

«Может быть, нам надо запросить информацию у комитета по бюджету конгресса Соединенных Штатов Америки о состоянии их экономики, учитывая, что они задолжали нам действительно серьезную сумму», — заявил Володин в ходе пленарного заседания.

Ранее член комитета по бюджету и налогам Госдумы Вера Ганзя задала вопрос главе ЦБ Эльвире Набиуллиной о необходимости вложения средств в экономику США. Она напомнила, что совсем недавно российская сторона увеличила предложения по казначейским обязательствам США на 13,5 млн долларов. Долг США продолжает расти, напряженность в отношениях только увеличивается, а облигации почему-то все еще считаются одними из самых надежных, резюмировала Ганзя.