ДНР: ВСУ за неделю 400 раз нарушили режим тишины в Донбассе

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Донецк, 9 июня. За минувшую неделю подразделения вооруженных сил Украины 400 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по прифронтовым территориям Донецкой народной республики 3800 снарядов и мин. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Под ударами украинской артиллерии оказались 46 населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов повреждено 57 жилых домов. При этом только за минувшие сутки украинские силовики 54 раза нарушили «режима тишины» в Донбассе, в результате чего в ДНР были повреждены семь жилых домов, газопровод и линии электропередачи.