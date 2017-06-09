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Происшествия
Пьяный священник приставал к женщине возле ночного бара в Кирове

Пьяный священник приставал к женщине возле ночного бара в Кирове

15:20  9 Июня 2017
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Пьяный священник приставал к женщине возле ночного бара в Кирове

Киров, 9 июня. В четыре часа утра пьяный священник приставал к молодой женщине у бара в Кирове.

Горожане наблюдали странную картину в ночь с 8 на 9 июня. Пьяный священник в Кирове подошел к бару и стал приставать к молодой девушке. Батюшка заманивал ее к себе домой, активно размахивая крестом, но незнакомка наотрез отказывалась.

Отвергнутый ухажер в рясе вступил в беседу с неизвестным мужчиной, и вскоре они исчезли из вида.

Пьяный священник приставал к женщине возле ночного бара в Кирове

Накануне сообщалось, что полиция Израиля обнаружила останки российского священника, который пропал без вести четыре года назад.

Катерина Тимошенская
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