Пьяный священник приставал к женщине возле ночного бара в Кирове

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Киров, 9 июня. В четыре часа утра пьяный священник приставал к молодой женщине у бара в Кирове.

Горожане наблюдали странную картину в ночь с 8 на 9 июня. Пьяный священник в Кирове подошел к бару и стал приставать к молодой девушке. Батюшка заманивал ее к себе домой, активно размахивая крестом, но незнакомка наотрез отказывалась.

Отвергнутый ухажер в рясе вступил в беседу с неизвестным мужчиной, и вскоре они исчезли из вида.

Накануне сообщалось, что полиция Израиля обнаружила останки российского священника, который пропал без вести четыре года назад.