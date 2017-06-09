Пьяный священник приставал к женщине возле ночного бара в Кирове
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Киров, 9 июня. В четыре часа утра пьяный священник приставал к молодой женщине у бара в Кирове.
Горожане наблюдали странную картину в ночь с 8 на 9 июня. Пьяный священник в Кирове подошел к бару и стал приставать к молодой девушке. Батюшка заманивал ее к себе домой, активно размахивая крестом, но незнакомка наотрез отказывалась.
Отвергнутый ухажер в рясе вступил в беседу с неизвестным мужчиной, и вскоре они исчезли из вида.
Накануне сообщалось, что полиция Израиля обнаружила останки российского священника, который пропал без вести четыре года назад.
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