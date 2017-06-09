Писательница уличила Меланию Трамп в измене мужу с охранником

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Вашингтон, 9 июня. Семья президента США Дональда Трампа не так счастлива, как может показаться на первый взгляд. По словам американской писательницы Моники Бирн, неотразимая супруга американского лидера уже несколько лет крутит роман с охранником Trump Tower Нью-Йорке.

«Говорят, что на протяжении нескольких лет Меланья встречается с начальником охраны ювелирного магазина Tiffany & Co, расположенном в фойе небоскреба Trump Tower», — пишет Бирн.

По словам писательницы, Трамп все это время был в курсе измен своей жены, однако закрывал на это глаза, поскольку между ними существовал договор. Если бы Трамп проиграл на выборах, Меланья развелась бы с ним. Теперь же женщина стала заложницей своего брака и не сможет расстаться с мужем, пока тот занимает пост президента, пишет агентство «Ридус».