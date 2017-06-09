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Экономика
«АвтоВАЗ» анонсировал повышение зарплат своим сотрудникам

«АвтоВАЗ» анонсировал повышение зарплат своим сотрудникам

15:32  9 Июня 2017
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«АвтоВАЗ» анонсировал повышение зарплат своим сотрудникам

Самара, 9 июня. Сотрудникам ПАО «АвтоВАЗ» с 1 июля 2017 года повысят оклады и тарифные ставки на 5%. Как сообщает пресс-служба компании, высшего руководства «АвтоВАЗа» это не коснется.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания согласительной комиссии между представителями первичной профсоюзной организации и руководством «АвтоВАЗа».

По словам, главы компании Николя Мора, решение проиндексировать заработную плату на 5% принято, несмотря на сложную экономическую ситуацию на предприятии, передает издание «Дни.Ру».

Напомним, ранее Мор заявлял, что свыше 2 тысяч человек могут остаться без работы, попав под сокращения на концерне «АвтоВАЗ» до конца текущего года.

#автоваз
Тимур Румянцев
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