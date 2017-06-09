Стали известны новые подробности гибели внучки Хрущева под поездом в Москве

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Москва, 9 июня. Внучка Никиты Хрущева, погибшая под колесами аэроэкспресса, не пыталась покончить с собой. Как сообщил источник ФАН в МЖД, престарелая женщина просто не успела отреагировать на приближающийся состав. Поезд следовал из аэропорта «Внуково» на очень большой скорости.

«Она шла у путей, с платформы не падала. Машинист действовал по инструкции – звуковые и световые сигналы», — уточнил собеседник Федерального агентства новостей.

Как сообщалось ранее, сегодня по факту гибели внучки и приемной дочери Никиты Хрущева была начата доследственная проверка. Юлии Хрущевой было 77 лет.