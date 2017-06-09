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Экономика
Глава ЦБ рассказала, как российская экономика возвращается к докризисному уровню

Глава ЦБ рассказала, как российская экономика возвращается к докризисному уровню

15:00  9 Июня 2017
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Набиуллина: Российская экономика развернулась к экономическому росту

Москва, 9 июня. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика «развернулась к экономическому росту», о чем свидетельствует ряд показателей.

Снижение инфляции, рост производства и инвестиций говорит в пользу того, что российская экономика «развернулась к экономическому росту». Такое мнение выразила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она согласилась, что по многим показателям Россия вернулась к докризисному уровню.

 «Мы приложим все усилия, чтобы инфляция была низкой, стабильной и на этой основе будут снижаться ставки в экономике и будут более доступные кредиты», — заметила руководитель регулятора. По словам Набиуллиной, в задачи ЦБ входит повышение темпов роста экономики выше 1,5−2%, что возможно с помощью обновления производства и роста производительности труда, инвестиционному притоку.​

Ирина Селезнева
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