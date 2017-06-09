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Политика
Аваков раскрыл детали взрыва на территории посольства США в Киеве

Аваков раскрыл детали взрыва на территории посольства США в Киеве

14:57  9 Июня 2017
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Аваков раскрыл детали взрыва на территории посольства США в Киеве

Киев, 9 июня. Взрыв, который прогремел на территории посольства США в Киеве является хулиганством. Так охарактеризовал произошедшее глава МВД Украины Арсен Аваков. Подробности произошедшего он рассказал в интервью журналистам.

«Относительно дела об американском посольстве. Да, действительно там был хулиганский поступок. Человек бросил дымовую шашку с некоторыми элементами. Это будет расследоваться как хулиганство», — пояснил он.

Аваков предположил, что это дело будет расследовано уже в ближайшее время. Напомним, взрыв раздался в ночь на четверг. Уголовное дело было возбуждено по статье «теракт», пишет «Свободная пресса».

Аваков раскрыл детали взрыва на территории посольства США в Киеве

Позже украинская полиция переквалифицировало его. И теперь дело будут расследовать по статье о злостном хулиганстве. При взрыве никто не пострадал, американская дипломатическая миссия продолжает работу в обычном режиме. 

#аваков
Кира Мирова
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