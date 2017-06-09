Минтранс раскрыл причину массового оттока российских пилотов

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Москва, 9 июня. Минтранс РФ обсуждает варианты решений проблемы оттока российских пилотов за рубеж, сообщает пресс-служба министерства.

В ведомстве отмечают, что в данном случае речь идет о проблеме гораздо меньшего масштаба. В частности, отток вызван разницей в курсах валют.

В пресс-службе также заявили, что сейчас все предложения по предотвращению этой тенденции обсуждаются вместе с Ассоциацией экслуатантов воздушного транспорта.

Ранее в СМИ появилась информация, что российские пилоты массово уезжают на заработки в страны Азии. Сообщалось, что представители министерства транспорта считают основной причиной этого большой разрыв в зарплатах на фоне нестабильности рубля.