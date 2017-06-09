Тульские подростки проведут более 6 лет в колонии за убийство педофила

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Тула, 9 июня. Трое подростков приговорены к лишению свободы за убийство подозреваемого в развращении несовершеннолетней. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.

В июле 2016 года подростки 17 лет вели в соцсетях переписку с 47-летним мужчиной от имени несовершеннолетней девушки. По версии осужденных, мужчина предлагал девушкам Ефремовского района, которым нет 18 лет, вступать с ним в интимную связь. Молодые люди договорились о встрече со своей жертвой, на которую позвали свою знакомую. В безлюдном месте подростки набросились на мужчину и начали избивать его, в том числе кастетом, а затем нанесли множество ударов ножом. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

Всех подсудимых признали виновными в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Ефремовский районный суд приговорил одного из осужденных к 6 годам и 8 месяцам колонии общего режима, а двоих других - к 6,5 годам в воспитательной колонии.