Порошенко объяснил, почему подпишет закон о стремлении Украины в НАТО
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Киев, 9 июня. Президент Украины Петр Порошенко согласился подписать закон о стремлении страны стать членом НАТО.
«Конечно, подпишу, поскольку эта законодательная инициатива была согласована со мной, коалиция приняла активное участие в принятии этого закона», — констатировал украинский лидер.
Однако при этом Порошенко добавил, что о подаче заявки на вступление Украины в НАТО говорить на данный момент рано.
Ранее в руководстве Североантлантического альянса сообщили, что знают о принятии украинским парламентом закона, который устанавливает приоритетом внешней политики страны членство в НАТО.
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