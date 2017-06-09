Русские хакеры выпили мою водку: немцы высмеивают главную фобию США

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Берлин, 9 июня. «Русские хакеры», которые, по версии американских чиновников, являются главной мировой угрозой, стали излюбленной шуткой среди немецких интернет-пользователей.

Вслед за бывшим директором ФБР Джеймсом Коми и другими высокопоставленными госслужащими США жители Германии в Twitter обвиняют всемогущих «русских хакеров» во всех своих невзгодах, пишет Телеканал 360.

«Русские хакеры тайным образом засунули мне в нос бактерии. И завтра я не иду в офис. Саботаж!».

«Хм, кофемашина с утра обьявила бойкот... Русские хакеры?».

«Из-за русских хакеров мои брюки сели».

«Русские хакеры взломали наш холодильник. Съели все фрикадельки».

«В субботу опять не удалось выиграть в лото. Весьма вероятно, это дело рук российских хакеров».

«А теперь русские хакеры выпили мою сибирскую водку. Мы любим водку!».