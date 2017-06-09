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Новости Сирии
ВКС РФ совершили 20 боевых вылетов на востоке провинции Хама

ВКС РФ совершили 20 боевых вылетов на востоке провинции Хама

14:54  9 Июня 2017
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ВКС РФ совершили 20 боевых вылетов на востоке провинции Хама

Итрия, 9 июня. ВКС РФ нанесли серию авиаударов по позициям боевиков «Исламского государства»* в районе города Итрия.

Штаб противовоздушной обороны САР сообщил о двадцати боевых вылетах российских летчиков за шесть часов. Отмечается, что удары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) наносились в районе города Итрия.

ВКС РФ совершили 20 боевых вылетов на востоке провинции Хама

Несколько транспортных средств террористов было уничтожено. Российские летчики парализовали один из основных маршрутов снабжения «Исламского государства» на направлении Итрия-Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #хама #вкс рф #итрия
Алексей Громов
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