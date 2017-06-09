ВКС РФ совершили 20 боевых вылетов на востоке провинции Хама

В Избранное

Скопировать

Итрия, 9 июня. ВКС РФ нанесли серию авиаударов по позициям боевиков «Исламского государства»* в районе города Итрия.

Штаб противовоздушной обороны САР сообщил о двадцати боевых вылетах российских летчиков за шесть часов. Отмечается, что удары по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) наносились в районе города Итрия.

Несколько транспортных средств террористов было уничтожено. Российские летчики парализовали один из основных маршрутов снабжения «Исламского государства» на направлении Итрия-Ракка.

* Организация запрещена на территории РФ.