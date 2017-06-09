ДНР: ОБСЕ поддержала создание экологической инспекции в Донбассе

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Донецк, 9 июня. ДНР продолжает настаивать на создании совместной инспекции для мониторинга экологической безопасности на территории Донбасса в рамках минских соглашений. Об этом заявила заместитель председателя Народного совета ДНР Ольга Макеева.

«Мы прекрасно понимаем, что в случае экологической катастрофы вред будет нанесен не только республикам, но и другим странам. Именно поэтому, в рамках минского процесса, наши представители постоянно доносят до мирового сообщества информацию и настаивают на создании совместной инспекции», — пояснила Макеева.

Она также добавила, что украинскую сторону не беспокоит тот факт, что в Донбассе может произойти экологическая катастрофа. При этом идея создания совместной инспекции поддерживается представителями ОБСЕ, однако они не проявляют должной активности.

Напомним, 7 июня в Киеве состоялась встреча президента Украины Петра Порошенко и председателя ОБСЕ Себастьяна Курца. В ходе встречи Порошенко призвал председателя ОБСЕ активизировать работу по размещению в Донбассе вооруженной полицейской миссии, сообщает «Дни.ру»