ЛНР получает сотни звонков о помощи из подконтрольных Киеву территорий Донбасса

В Избранное

Скопировать

Луганск, 9 июня. Жители подконтрольных Киеву территорий Луганщины обращаются за помощью к властям ЛНР, сообщили в Минсоцполитики республики.

Почти 70% обращений на горячую линию Министерства труда и социальной политики ЛНР в рамках Гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса поступило от жителей подконтрольных Киеву территорий Луганщины. Известно, что 492 звонка касались вопросов оказания социальной поддержки, получения медицинской помощи, образовательных услуг.

Напомним, что гуманитарная программа была утверждена в феврале решением глав республик Донбасса — Александра Захарченко и Игоря Плотницкого.​ Так, к 9 мая ЛНР оказала единовременную финансовую помощь ветеранам Великой отечественной войны.