Символ мира и добра: в «Пулково» вырос «Одуванчик»

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Санкт-Петербург, 9 июня. В аэропорту «Пулково» сегодня появился необычный памятник. Он представляет собой одуванчик, в шапке которого вместо семян — множество ладошек, а на них изображены широко распахнутые глаза.

Открытие проходило при участии губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

«Этот памятник говорит о том, что все мы – дети одной планеты, и только вместе, с добротой в сердце мы сможем сохранить наш хрупкий мир», — цитирует его «Комсомольская правда — Петербург».

Памятник — творение скульптора Григория Потоцкого, который является президентом Международной академии доброты, по чьей инициативе аналогичные скульптуры установлены уже во многих странах мира. Автор говорит, что его «Одуванчик» символизирует мир и призван сеять добро вокруг.