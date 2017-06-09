Станция метро «Чернышевская» закрыта в Петербурге из-за подозрительного предмета

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Санкт-Петербург, 9 июня. Станция метро «Чернышевская» закрыта на вход и выход в Петербурге из-за обнаружения бесхозного подозрительного предмета на платформе, сообщили в пресс-службе городской подземки.

На место инцидента вызваны сотрудники Росгвардии для проверки подозрительного предмета. Бесхозный пакет был обнаружен между пилонами, сообщили источники. Станция метро «Чернышевская» временного закрыта на вход и выход с 14.22 часов.

Ранее в пятницу утром станцию метро «Пионерская» закрыли на вход и выход. Был обнаружен бесхозный предмет — сумка с продуктами.