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Общество
Белоруссия передала задержанного бойца ММА полиции Чечни

Белоруссия передала задержанного бойца ММА полиции Чечни

14:31  9 Июня 2017
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Белоруссия передала задержанного бойца ММА полиции Чечни

Грозный, 9 июня. Задержанного в Белоруссии бойца ММА Мурада Амриева, находящегося в розыске, передали чеченским правоохранительным органам, сообщили в МВД по Республике Чечня.

Выходца из Чечни Мурада Амриева задержали в пункте пропуска Веселовка, когда боец ММА пытался покинуть Белоруссию. Пограничники установили, что гражданин России находится в розыске и проходит подозреваемым по делу о подложном документе. По данным МВД Гомельского областного исполкома, чеченского спортсмена передали оперативным сотрудникам полиции Чеченской Республики для последующей дачи показаний. Известно, что Амриев в 2013 году распространил в СМИ сообщение о применении к нему незаконных мер воздействия со стороны правоохранительных органов. Впоследствии суд обязал бойца ММА опровергнуть сообщение.  ​

Ирина Селезнева
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