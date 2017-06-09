Белоруссия передала задержанного бойца ММА полиции Чечни

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Грозный, 9 июня. Задержанного в Белоруссии бойца ММА Мурада Амриева, находящегося в розыске, передали чеченским правоохранительным органам, сообщили в МВД по Республике Чечня.

Выходца из Чечни Мурада Амриева задержали в пункте пропуска Веселовка, когда боец ММА пытался покинуть Белоруссию. Пограничники установили, что гражданин России находится в розыске и проходит подозреваемым по делу о подложном документе. По данным МВД Гомельского областного исполкома, чеченского спортсмена передали оперативным сотрудникам полиции Чеченской Республики для последующей дачи показаний. Известно, что Амриев в 2013 году распространил в СМИ сообщение о применении к нему незаконных мер воздействия со стороны правоохранительных органов. Впоследствии суд обязал бойца ММА опровергнуть сообщение. ​