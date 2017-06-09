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Новости Сирии
Сирия новости 9 июня 16.30: курды вошли в Ракку с запада, «Джебхат ан-Нусра» захватила базу ССА в Идлибе

Сирия новости 9 июня 16.30: курды вошли в Ракку с запада, «Джебхат ан-Нусра» захватила базу ССА в Идлибе

16:30  9 Июня 2017
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Курды вошли в район Сабихия на западной окраине Ракки

Сирия, 9 июня. Отряды SDF**** прорвали оборону ИГ* на западной окраине Ракки. Боевики «Джебхат ан-Нусры»*** захватили военную базу ССА** в Маарет Аль-Нумане в провинции Идлиб. Армия САР при помощи ВКС РФ восстановила контроль над дорожной развязкой к западу от Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): отбила у ИГ развязку в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; обстреляла из артиллерии позиции радикалов к югу от Даръа; потеряла танк, БМП и пятерых военнослужащих в ходе последних столкновений с ИГИЛ* на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): устроило теракт в городе Аль-Мусайиб в иракской провинции Бабиль, есть жертвы среди мирного населения; захватило поселки Аль-Аджрави и Дахр ар-Руджум к юго-западу от Ат-Табки; заставляет жителей Ракки вступать в отряды ИГ для борьбы с курдами.

Сирийская свободная армия (ССА): уничтожила военную автомашину армии САР в горах на севере Латакии; потеряла базу в городе Маарет Аль-Нуман в провинции Идлиб в результате нападения «Джебхат ан-Нусры».

Курды: вошли в район Сабихия на западе Ракки, где продолжают вести бои с ИГИЛ.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Латакия

Карта военных действий — Латакия

В горах Аль-Акрад в северной части провинции Латакия в результате обстрела со стороны исламистских формирований был уничтожен военный пикап Сирийской арабской армии (САА), сообщает в сети Twitter (@AllyOfTruth) военный источник. Отряды радикалов вели огонь из противотанковых гранатометов, в очередной раз нарушив, таким образом, действие введенного 6 мая режима перемирия.

В остальном на территории Латакии сохраняется мирная обстановка. Напомним, провинцию полностью контролирует правительство республики. Под контролем боевиков-оппозиционеров находится только часть горных районов на севере региона.

Провинция Хомс

Карта военных действий — Хомс

В квартале Аль-Захра в городе Ар-Растан к северу от Хомса сработало самодельное взрывное устройство, передает Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека. В результате взрыва погибла мирная жительница, еще несколько гражданских лиц получили ранения. В данном квартале, до того как город был захвачен боевиками незаконных группировок, проживали преимущественно алавиты, которые в большинстве своем поддерживают действующий режим и президента Башара Асада.

Ар-Растан входит в небольшой анклав вооруженной оппозиции на севере провинции Хомс, где действует режим тишины, установленный в соответствии с принятым 4 мая меморандумом о формировании зон безопасности.

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

Войска правительственной армии САР при помощи союзных ополченческих отрядов восстановили контроль над всеми ключевыми опорными пунктами возле базы 137-го полка САА в районе Аль-Панорама на западе Дейр эз-Зора, передает в Twitter (@C_Military1) военный источник. В частности, военнослужащие отбили ключевую развязку к западу от базы. Активную поддержку сирийским военным в этом регионе оказывала российская авиация.

Под контролем «Исламского государства»*, тем не менее, по-прежнему находится около половины территории города и почти вся остальная часть провинции. Бои за Дейр эз-Зор длятся уже третий год подряд почти ежедневно, однако на данный момент преимущества не имеет ни одна из сторон. В последние дни основные боевые действия разворачиваются на западной окраине административного центра, где террористы ИГ провели серию массированных атак опорных пунктов САА.

Провинция Даръа

Карта военных действий — Даръа

Военнослужащие армии САР нанесли несколько ракетных ударов по укрепленным районам радикалов недалеко от плотины и лагеря для беженцев к югу от Даръа. Информация была предоставлена оппозиционным порталом Yaqeen Media Foundation. О потерях в рядах антиправительственных формирований источник не сообщает.

Напомним, сирийские войска в настоящее время ведут контрнаступление на позиции боевиков в южной половине столицы провинции, рассчитывая восстановить контроль над утраченными районами. Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) почти полностью захватили ключевые районы Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия, а также ряд других южных кварталов. Таким образом, на сегодняшний день в оккупации находится около 50% территории города Даръа.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

Боевики «Джебхат ан-Нусры» и их союзники по террористическому объединению «Тахрир аш-Шам» все же захватили военною базу 13-й бригады ССА в городе Маарет Аль-Нуман, находящемся на юге провинции Идлиб, передает интернет-портал Shaam News. Отмечается, что в ожесточенных боях принимали участие отряды организации «Файлак аш-Шам», выступавшей на стороне «Свободной армии». Ранее сообщалось, что боевики «Ан-Нусры» обстреляли мирных жителей, митинговавших против агрессии со стороны «Тахрир аш-Шам» и вооруженных столкновений в черте города.

Таким образом, конфликт внутри сирийской вооруженной оппозиции набирает обороты. Междоусобные стычки все чаще отмечаются в провинциях Дамаск, Идлиб и Алеппо. Недавно, кроме того, противостояние между «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Файлак аш-Шам» вспыхнуло к северо-востоку от Хамы. Как отмечает военный источник ливанского агентства AMN, вооруженная конфронтация между незаконными формированиями оппозиционного блока близка к тому, чтобы перерасти в настоящую войну.  

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Как передает на своей странице в Twitter (@soder_jesper) курдский военный источник, террористы «Исламского государства» заставляют мирных жителей Ракки брать в руки оружие и участвовать в боях с отрядами Сирийских демократических сил (SDF), которые развивают наступление на Ракку, поддерживаемые с воздуха самолетами ВВС международной коалиции. В связи с этим гражданское население почти не покидает свои дома.

В западных предместьях административного центра провинции курдам удалось достичь определенных успехов. Так, по данным Syrian Civil War Map, отряды «Демократической армии» вошли в район Сабихия, где в настоящий момент идут ожесточенные бои. 

Боевики ИГИЛ тем временем повторно захватили населенные пункты Аль-Аджрави и Дахр ар-Руджум к юго-западу от города Ат-Табка вблизи трассы М4, связывающей Ракку и Алеппо. Эти данные появились на карте сирийского конфликта Syrian Civil War Map. Напомним, ранее части сирийской армии, действовавшие на востоке провинции Алеппо, вплотную подошли к блокпостам курдских отрядов SDF на шоссе М4, тем самым полностью освободив дорогу от террористов ИГ.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

В ходе последних столкновений с отрядами «Исламского государства» на востоке провинции Хама правительственные войска понесли потери в живой силе и военной технике. По данным информационного крыла ИГ «Аль-Амак», террористами были ликвидированы танк и БМП-1 сирийской армии. Кроме того, убиты по меньшей мере пятеро военнослужащих САА.

Напомним, армия САР сейчас ведет освободительную кампанию в районе «дороги жизни» — в восточных частях провинций Хама и Хомс. ВВС САР и ВКС РФ регулярно наносят удары по объектам ИГИЛ в поддержку наступления.

Ирак

В Ираке произошла новая атака смертника ИГ. На этот раз боевик активировал на себе взрывное устройство на рынке в городе Аль-Мусайиб на северо-западе центральной провинции Бабиль, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Khaqani_M). Сообщается о раненых и убитых мирных жителях, однако точные данные в настоящий момент формируются. Напомним, сегодня утром смертник «Исламского государства» подорвал себя в городе Кербела. Таким образом, в центральной части страны по-прежнему отмечается деятельность сотен подпольных ячеек террористического формирования.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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