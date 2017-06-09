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Сирия, 9 июня. Отряды SDF**** прорвали оборону ИГ* на западной окраине Ракки. Боевики «Джебхат ан-Нусры»*** захватили военную базу ССА** в Маарет Аль-Нумане в провинции Идлиб. Армия САР при помощи ВКС РФ восстановила контроль над дорожной развязкой к западу от Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): отбила у ИГ развязку в районе Аль-Панорама в Дейр эз-Зоре; обстреляла из артиллерии позиции радикалов к югу от Даръа; потеряла танк, БМП и пятерых военнослужащих в ходе последних столкновений с ИГИЛ* на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): устроило теракт в городе Аль-Мусайиб в иракской провинции Бабиль, есть жертвы среди мирного населения; захватило поселки Аль-Аджрави и Дахр ар-Руджум к юго-западу от Ат-Табки; заставляет жителей Ракки вступать в отряды ИГ для борьбы с курдами.

Сирийская свободная армия (ССА): уничтожила военную автомашину армии САР в горах на севере Латакии; потеряла базу в городе Маарет Аль-Нуман в провинции Идлиб в результате нападения «Джебхат ан-Нусры».

Курды: вошли в район Сабихия на западе Ракки, где продолжают вести бои с ИГИЛ.

Провинция Латакия

В горах Аль-Акрад в северной части провинции Латакия в результате обстрела со стороны исламистских формирований был уничтожен военный пикап Сирийской арабской армии (САА), сообщает в сети Twitter (@AllyOfTruth) военный источник. Отряды радикалов вели огонь из противотанковых гранатометов, в очередной раз нарушив, таким образом, действие введенного 6 мая режима перемирия.

В остальном на территории Латакии сохраняется мирная обстановка. Напомним, провинцию полностью контролирует правительство республики. Под контролем боевиков-оппозиционеров находится только часть горных районов на севере региона.

Провинция Хомс

В квартале Аль-Захра в городе Ар-Растан к северу от Хомса сработало самодельное взрывное устройство, передает Сирийский наблюдательный пункт за соблюдением прав человека. В результате взрыва погибла мирная жительница, еще несколько гражданских лиц получили ранения. В данном квартале, до того как город был захвачен боевиками незаконных группировок, проживали преимущественно алавиты, которые в большинстве своем поддерживают действующий режим и президента Башара Асада.

Ар-Растан входит в небольшой анклав вооруженной оппозиции на севере провинции Хомс, где действует режим тишины, установленный в соответствии с принятым 4 мая меморандумом о формировании зон безопасности.

Провинция Дейр эз-Зор

Войска правительственной армии САР при помощи союзных ополченческих отрядов восстановили контроль над всеми ключевыми опорными пунктами возле базы 137-го полка САА в районе Аль-Панорама на западе Дейр эз-Зора, передает в Twitter (@C_Military1) военный источник. В частности, военнослужащие отбили ключевую развязку к западу от базы. Активную поддержку сирийским военным в этом регионе оказывала российская авиация.

Под контролем «Исламского государства»*, тем не менее, по-прежнему находится около половины территории города и почти вся остальная часть провинции. Бои за Дейр эз-Зор длятся уже третий год подряд почти ежедневно, однако на данный момент преимущества не имеет ни одна из сторон. В последние дни основные боевые действия разворачиваются на западной окраине административного центра, где террористы ИГ провели серию массированных атак опорных пунктов САА.

Провинция Даръа

Военнослужащие армии САР нанесли несколько ракетных ударов по укрепленным районам радикалов недалеко от плотины и лагеря для беженцев к югу от Даръа. Информация была предоставлена оппозиционным порталом Yaqeen Media Foundation. О потерях в рядах антиправительственных формирований источник не сообщает.

Напомним, сирийские войска в настоящее время ведут контрнаступление на позиции боевиков в южной половине столицы провинции, рассчитывая восстановить контроль над утраченными районами. Отряды «Джебхат Фатх аш-Шам» и Сирийской свободной армии (ССА) почти полностью захватили ключевые районы Даръа Аль-Балад и Аль-Маншия, а также ряд других южных кварталов. Таким образом, на сегодняшний день в оккупации находится около 50% территории города Даръа.

Провинция Идлиб

Боевики «Джебхат ан-Нусры» и их союзники по террористическому объединению «Тахрир аш-Шам» все же захватили военною базу 13-й бригады ССА в городе Маарет Аль-Нуман, находящемся на юге провинции Идлиб, передает интернет-портал Shaam News. Отмечается, что в ожесточенных боях принимали участие отряды организации «Файлак аш-Шам», выступавшей на стороне «Свободной армии». Ранее сообщалось, что боевики «Ан-Нусры» обстреляли мирных жителей, митинговавших против агрессии со стороны «Тахрир аш-Шам» и вооруженных столкновений в черте города.

Таким образом, конфликт внутри сирийской вооруженной оппозиции набирает обороты. Междоусобные стычки все чаще отмечаются в провинциях Дамаск, Идлиб и Алеппо. Недавно, кроме того, противостояние между «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Файлак аш-Шам» вспыхнуло к северо-востоку от Хамы. Как отмечает военный источник ливанского агентства AMN, вооруженная конфронтация между незаконными формированиями оппозиционного блока близка к тому, чтобы перерасти в настоящую войну.

Провинция Ракка

Как передает на своей странице в Twitter (@soder_jesper) курдский военный источник, террористы «Исламского государства» заставляют мирных жителей Ракки брать в руки оружие и участвовать в боях с отрядами Сирийских демократических сил (SDF), которые развивают наступление на Ракку, поддерживаемые с воздуха самолетами ВВС международной коалиции. В связи с этим гражданское население почти не покидает свои дома.

В западных предместьях административного центра провинции курдам удалось достичь определенных успехов. Так, по данным Syrian Civil War Map, отряды «Демократической армии» вошли в район Сабихия, где в настоящий момент идут ожесточенные бои.

Боевики ИГИЛ тем временем повторно захватили населенные пункты Аль-Аджрави и Дахр ар-Руджум к юго-западу от города Ат-Табка вблизи трассы М4, связывающей Ракку и Алеппо. Эти данные появились на карте сирийского конфликта Syrian Civil War Map. Напомним, ранее части сирийской армии, действовавшие на востоке провинции Алеппо, вплотную подошли к блокпостам курдских отрядов SDF на шоссе М4, тем самым полностью освободив дорогу от террористов ИГ.

Провинция Хама

В ходе последних столкновений с отрядами «Исламского государства» на востоке провинции Хама правительственные войска понесли потери в живой силе и военной технике. По данным информационного крыла ИГ «Аль-Амак», террористами были ликвидированы танк и БМП-1 сирийской армии. Кроме того, убиты по меньшей мере пятеро военнослужащих САА.

Напомним, армия САР сейчас ведет освободительную кампанию в районе «дороги жизни» — в восточных частях провинций Хама и Хомс. ВВС САР и ВКС РФ регулярно наносят удары по объектам ИГИЛ в поддержку наступления.

Ирак

В Ираке произошла новая атака смертника ИГ. На этот раз боевик активировал на себе взрывное устройство на рынке в городе Аль-Мусайиб на северо-западе центральной провинции Бабиль, передает местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@Khaqani_M). Сообщается о раненых и убитых мирных жителях, однако точные данные в настоящий момент формируются. Напомним, сегодня утром смертник «Исламского государства» подорвал себя в городе Кербела. Таким образом, в центральной части страны по-прежнему отмечается деятельность сотен подпольных ячеек террористического формирования.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)