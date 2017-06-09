Житель Таиланда сядет в тюрьму на 35 лет за посты в Facebook

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Бангкок, 9 июня. Жителя Таиланда приговорили к 35 годам тюремного заключения за посты в социальной сети Facebook.

Власти страны посчитали его сообщения оскорбительными для королевской семьи. Военный суд Бангкока приговорил активного пользователя Facebook к тюремному заключению сроком на 35 лет из-за фотографий и видео, изображающих членов королевской семьи

По версии следствия, мужчина прикрывался именем бывшего друга, которого хотел подставить.

Как сообщает «Ридус», изначально суд приговорил его к семи годам по каждому пункту обвинения, что в целом составило 70 лет. Впоследствии срок был сокращен наполовину, поскольку обвиняемый решился признать свою вину.

Отметим, что статья об оскорблении королевской семьи входит в раздел государственных преступлений уголовного кодекса Таиланда.