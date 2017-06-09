Киев просит коммунальщиков ДНР помочь в восстановлении газопровода в Авдеевке

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Киев, 9 июня. Украинская сторона предложила коммунальщикам ДНР наладить взаимодействие для восстановления подачи газа в Авдеевку. Об этом сообщил представитель Украины в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе.

По его словам, ремонт поврежденного газопровода возможен при условии отсутствия газа в системе, однако узел, регулирующий подачу газа в Авдеевку, находится на территории Донецкой народной республики.

Для решения данной проблемы украинская сторона предлагает наладить взаимодействие между руководителями газовых хозяйств по обе стороны фронта при посредничестве наблюдателей ОБСЕ.