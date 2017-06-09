Хама: армия Сирии пытается обезопасить от ИГИЛ город Саламия
Хама, 9 июня. Правительственные войска и союзники ведут наступление в восточной части провинции Хама.
Сирийские источники отмечают, что темпы наступательной операции САА в Хаме снизились из-за активного сопротивления боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России). Среди последних достижений сирийской армии отмечается освобождение городов Расмус Аль-Тенэ и Аль-Шамали.
Источник подчеркивает, что командование правительственных войск в дальней перспективе операции в Хаме рассчитывает ликвидировать выступ на востоке провинции, захваченный террористами. Это должно обезопасить от атак игиловцев город Саламию.
* Организация запрещена на территории РФ.