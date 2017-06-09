Глава ФАС назвал причину высоких цен в Крыму

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Севастополь, 9 июня. Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев объяснил, с чем связано завышение стоимости товаров в Севастополе и Крыму.

Так, отвечая на вопрос, являются ли высокие цены на продукты и товары в Крыму результатом, в том числе, картельного сговора, он сказал: «Мы считаем, что является, несомненно, и в этом тоже большая проблема».

Кроме того, более позднее вступление Крыма и Севастополя в законодательное поле РФ по вопросу антимонопольного законодательства Артемьев отметил среди причин такой ситуации.

Напомним, ранее вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что режим санкций против Крыма идет вразрез с интересами тех стран, которые его установили. Именно поэтому у него нет перспектив, его ждет полный крах.